ArcelorMittal verkoopt zaken in Luik

LUIK (AFN/BELGA) - Staalconcern ArcelorMittal zet de zogenoemde galvanisatielijnen 4 en 5 in Flémalle bij Luik te koop. Ook productie-eenheid Ferblatil in het Luikse Tilleur wortd van de hand gedaan, zo melden de vakbonden in België.

De beslissing komt er in het kader van de overname van het Italiaanse Ilva en onder druk van de Europese Commissie. Door de overname riskeerde ArcelorMittal namelijk een monopolie te bezitten op bepaalde lijnen.

In maart had ArcelorMittal al meegedeeld dat het staalconcern een aantal activiteiten zou moeten verkopen.