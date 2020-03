Dramatische beursdag door inreisverbod VS

Gepubliceerd op | Views: 3.276 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen beleefden donderdag opnieuw een dramatische handelsdag. Beleggers schrokken van het Amerikaanse inreisverbod voor Europeanen en dumpten hun aandelen. Vooral de al zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen kregen harde klappen door het reisverbod. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Centralebankpresident Christine Lagarde zal naar verwachting met steunmaatregelen komen om de negatieve economische gevolgen van het nieuwe coronavirus te verzachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 5,7 procent in de min op 456,62 punten. De MidKap leverde 6,7 procent in tot 666,07 punten. Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 5,7 procent. De beurs in Milaan zakte 5 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. Met de maatregel wil Trump de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegengaan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de virusuitbraak inmiddels bestempeld als een pandemie.

Air France-KLM

Op het Damrak zakte Air France-KLM 11 procent. De luchtvaartcombinatie liet weten de impact van het reisverbod te bestuderen. Het noodlijdende Norwegian Air zag 20 procent aan beurswaarde verdampen in Oslo. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair verloren 6,5 en 3,9 procent. Lufthansa en IAG daalden rond 9 procent. De Brits-Duitse reisorganisatie TUI zakte 12 procent. De Franse hotelgroep Accor en vliegtuigbouwer Airbus verloren 9,2 en 8 procent in Parijs.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het rood. Verzekeraar Aegon (min 11,7 procent) was de grootste daler. In de MidKap verloor Eurocommercial Properties 6,8 procent. De vastgoedexploitant geeft een aantal huurders in Italiaanse winkelcentra uitstel bij betalingen van huur vanwege het coronavirus. Veevoerbedrijf ForFarmers daalde 4,4 procent na een forse winstdaling in 2019.

De euro was 1,1233 dollar waard tegen 1,1410 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,9 procent minder op 31,04 dollar. Brentolie werd 6,1 procent goedkoper op 33,60 dollar per vat.