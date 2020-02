VN noemen bedrijven die zaken doen in nederzettingen

Gepubliceerd op | Views: 599

GENÈVE (AFN/AFP/RTR) - De Verenigde Naties hebben na eigen onderzoek een lijst van bedrijven gepubliceerd die zakendoen in plaatsen die door Joodse kolonisten in bezet Palestijns gebied zijn gesticht. Het koloniseren van bezet gebied is in strijd met internationaal recht.

Volgens het rapport van het Bureau Mensenrechten van de VN gaat het om 94 ondernemingen in Israël en achttien ondernemingen in zes andere landen. De Palestijnse autoriteiten hebben het rapport over de bedrijven geprezen als "een overwinning voor het internationale recht".

De Israëlische minister Katz (Buitenlandse Zaken) noemt de publicatie van de lijst een "beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden".