'Forse winstgroei voor Aegon'

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft in de tweede helft van vorig jaar naar verwachting flink meer winst geboekt. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten die door het Nederlandse verzekeringsconcern zelf zijn verzameld. Verder zal er veel aandacht zijn voor de solvabiliteitsratio van de onderneming.

Bij de voorziene winstgroei moet wel worden aangetekend dat het resultaat in de tweede helft van 2018 werd gedrukt door een schikking in de Verenigde Staten en een boekverlies op de verkoop van Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten. Aegon zal de tweede helft van vorig jaar hebben afgesloten met een winst van 942 miljoen euro, aldus de kenners. De onderliggende winst komt op ruim 1 miljard euro uit. Dat is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.

Bij de cijferpublicatie zal veel aandacht uitgaan naar de prestaties in de VS. Hier kampte de verzekeraar in de eerste jaarhelft met een netto-uitstroom van vermogen wat onder meer negatief doorwerkte op de balans en de commissie-inkomsten.

De kapitaalbuffer (Solvency II-ratio) daalde in de eerste jaarhelft naar 197 procent van 211 procent eind 2018. Scheidend topman Alexander Wynaendts van Aegon sprak toen van een turbulente periode waarin marktbewegingen voor Aegon negatief uitpakten. Een langlopende herverzekeringsovereenkomst met Canada Life heeft de dekkingsgraad van Aegon verbeterd. De kenners rekenen in doorsnee op een herstel van de ratio naar 211 procent.