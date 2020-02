'Rendementsdoel AkzoNobel te ambitieus'

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - De doelstelling van AkzoNobel voor het opvoeren van het rendement op de verkopen is te ambitieus. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een reactie op de jaar- en kwartaalcijfers van de verffabrikant. Ze wijzen er net zoals collega's van ING op dat AkzoNobel zijn verwachtingen voor deze marge heeft aangepast.

AkzoNobel stelde zich tot doel dit jaar een aangepast rendement op de verkopen te behalen van 15 procent. Marktvorsers van KBC voorspellen dat dit cijfer lager uitkomt. Ze stippen daarbij aan dat AkzoNobel de omschrijving van het doel ook heeft aangepast naar een bandbreedte van 14,5 tot 15,2 procent, wat iets meer speelruimte verschaft.

ING wijst erop dat AkzoNobel naast verdere kostenbesparingen ook aanzienlijke prijsverhogingen moet doorvoeren om aan de doelstelling te voldoen. Dat is volgens de analisten lastig, omdat het concern in het laatste kwartaal van 2019 last had van zwakkere vraag. Daarbij verzwakte ook de uitgangspositie van AkzoNobel om de prijzen te bepalen, aldus ING.

Analisten van zowel KBC als ING wijzen er op dat de kwartaalomzet van AkzoNobel lager was in doorsnee werd verwacht. De operationele winst (ebit) was daarentegen hoger dan voorzien.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 85,00 euro voor AkzoNobel. ING geeft hetzelfde advies, bij een koersdoel van 80 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 10.30 uur 3,4 procent hoger op 90,53 euro.