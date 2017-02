Autobranche wil herbeoordeling milieunormen VS

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De topmannen van grote autofabrikanten als Ford, GM en Fiat Chrysler willen dat president Donald Trump het Amerikaanse milieunormensysteem voor auto's en kleine vrachtwagens nogmaals onder de loep laat nemen. Dat hebben ze in een brief aan hem gevraagd.

Het gaat bijvoorbeeld om regels over de CO2-uitstoot van auto's in de VS. Die zijn onder president Barack Obama ingevoerd als onderdeel van zijn strijd tegen klimaatverandering. Volgens het systeem worden de normen elk jaar aangescherpt, tot in 2025.

De fabrikanten zijn al vanaf het begin niet zo blij met de regels. Ze hadden daarom bij de invoering van het plan in 2011 afgedwongen dat toezichthouder EPA het beleid na een aantal jaar zou evalueren. Dat moest uiterlijk in 2018 gebeuren, maar de milieuwaakhond haalde de beoordeling naar voren en besloot vorige maand opeens om komende jaren vast te houden aan het systeem. De autobranche verdenkt EPA ervan dat die het hele onderzoek er nog even snel door wilde jassen, voor Trump aan de macht kwam. Daarom zou een herbeoordeling nodig zijn.