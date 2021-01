'Tesla wil auto's voor Chinese markt gaan ontwerpen'

SHANGHAI (ANP) - De Amerikaanse maker van elektrische auto's Tesla is op zoek naar een ontwerper voor auto's die specifiek zijn gericht op de Chinese markt. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Tesla zou al enkele maanden aan het zoeken zijn naar kandidaten en plannen hebben om een ontwerpstudio op te zetten in Shanghai of Peking. Franz von Holzhausen, hoofd ontwerp bij Tesla, zou al verschillende mensen hebben geïnterviewd.

China is een belangrijke markt voor Tesla, dat bij Shanghai een eigen autofabriek heeft. De verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto's in China zou dit jaar moeten stijgen naar ongeveer 1,5 miljoen voertuigen. Vorig jaar verkocht Tesla naar verluidt 145.000 auto's in China.