Gemalto krijgt opdracht in Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Gemalto heeft een opdracht gekregen in Brazilië. De digitaal beveiliger gaat technologie leveren aan de taxi-app Easy om zo zijn diensten te verbeteren. Er werden geen financiële details gemeld.

Easy is de grootste transportapp van Zuid-Amerika en is beschikbaar in twaalf landen. Meer dan 150.000 taxichauffeurs in Brazilië zullen gebruik gaan maken van technologie van Gemalto voor inzameling van belangrijke gegevens.