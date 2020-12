'Duitse economie in 2022 weer op niveau van voor crisis'

FRANKFURT (AFN/DPA) - De Duitse economie kan in 2022 weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Dat voorspelt de Duitse centrale bank. Momenteel wordt het herstel wel ondermijnd door de opleving van het virus en nieuwe lockdowns in Duitsland, maar vanaf het tweede kwartaal van 2021 zal sprake zijn van een sterke opleving, aldus de Bundesbank.

Voor 2021 rekent de Bundesbank nu op een groei van de grootste economie van Europa met 3 procent en met 4,5 procent in 2022. Dit jaar zal de Duitse economie wel met 5,5 procent krimpen, maar dat is minder dan de krimp van ruim 7 procent die eerder werd voorspeld door de centrale bank. In het derde kwartaal was namelijk een zeer sterke groei te zien.

De Bundesbank denkt dat de consumentenbestedingen een belangrijke aanjager van de groei gaan worden, mede dankzij de komst van coronavaccins. Daardoor zullen mensen het geld dat dit jaar werd opgespaard vanwege de lockdowns weer gaan uitgeven, denkt de bank. Ook de Duitse export zal de groei ondersteunen.

De centrale bank wijst wel op de vele onzekerheden rond corona. In het meest gunstige scenario, met vaccins die snel beschikbaar zijn en het opheffen van alle lockdowns, kan de Duitse economie zelfs al medio volgend jaar terug zijn op het niveau van voor de crisis. In het meest ongunstige scenario, als de pandemie en de lockdowns dus veel langer duren, kan pas eind 2023 sprake zijn van volledig herstel, denkt de Bundesbank.