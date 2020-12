Italië neemt meerderheidsbelang in Ilva-fabriek ArcelorMittal

TARENTE (AFN) - De deal tussen Italiaanse overheid en staalconcern ArcelorMittal over staalfabriek Ilva in het Zuid-Italiaanse Tarente is beklonken. Invitalia, het Italiaanse staatsinvesteringsfonds van de overheid, betaalt bijna 1,1 miljard euro voor een groot belang in de grootste staalfabriek in de Europese Unie, meldt ArcelorMittal.

De betaling volgt in delen. Voor eind januari 2021 betaalt Invitalia de eerste 400 miljoen euro in ruil voor de helft van de aandelen. Tegen mei 2022 staat een kapitaalinjectie gepland van 680 miljoen euro. Als de transactie is afgerond, is de Italiaanse overheid voor 60 procent eigenaar van AM Investco, de Italiaanse tak van ArcelorMittal die de Ilva-fabriek runt.

Met de koop van de noodlijdende en vervuilende Ilva-fabriek wil de Italiaanse overheid de productiemethoden opschonen. Ook wordt een nieuwe productielijn opgezet en komt er een vlamboogoven, die jaarlijks 2,6 miljoen ton staal moet produceren, aldus de Italiaanse minister van Financiën. De Italiaanse regering wil alle 10.700 medewerkers behouden.

ArcelorMittal won enkele jaren geleden de biedingenstrijd om de Ilva-fabriek. Toen Italië besloot een maatregel te beëindigen die voorkwam dat het bedrijf kon worden aangeklaagd voor vervuiling, wilde ArcelorMittal van het contract af. In de nieuwe overeenkomst was afgesproken dat als die niet voor 10 december was goedgekeurd, dat ArcelorMittal alsnog onder de deal uit kon. Het bedrijf zou dan alleen een boete hoeven te betalen, maar dat zou wel betekenen dat duizenden mensen op straat zouden komen te staan.