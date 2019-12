Gepubliceerd op | Views: 547

HANNOVER (AFN/BLOOMBERG) - Reisonderneming TUI heeft in het afgelopen gebroken boekjaar een fors lagere winst behaald. De Duitse reisorganisator en luchtvaartmaatschappij had onder andere last van het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX. Daarnaast zorgde onzekerheid rond de brexit ervoor dat klanten langer wachtten met het boeken van een vakantie.

De nettowinst daalde in de twaalf maanden tot eind september met 32 procent tot 532 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 2,5 procent tot ruim 18,9 miljard euro.

TUI heeft vijftien vliegtuigen van het type 737 MAX in zijn vloot. Dat die vliegtuigen sinds maart niet meer de lucht in mogen, heeft het bedrijf inmiddels 293 miljoen euro gekost. Het vliegverbod volgde op twee crashes met het type, in Indonesië en Ethiopië, binnen vijf maanden tijd.

Voor dit boekjaar verwacht TUI nog eens 130 miljoen euro kwijt te zijn aan problemen met de 737 MAX. Daarbij gaat het bedrijf ervan uit dat de toestellen na april weer mogen vliegen. Als dat niet zo is, kost dit nog eens 270 miljoen euro meer.