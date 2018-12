Reorganiserend Noble ziet af van beursgang

Gepubliceerd op | Views: 384

HONGKONG (AFN/RTR) - Noble Group gaat door met de geplande reorganisatie die de grondstoffenhandelaar van de ondergang moet redden, maar ziet af van een hernieuwde beursgang in Singapore. Die beursnotering was volgens Noble eerder nog van cruciaal belang voor de reddingsoperatie, waarbij schulden van het bedrijf worden omgezet in aandelen.

De Singaporese centrale bank en politie hielden de terugkeer naar de beurs van Noble vorige week tegen. Er waren te veel twijfels over de financiële positie van het bedrijf, dat wordt onderzocht wegens vermeende misleiding en overtredingen van de boekhoudregels.

Desondanks gaat het concern door met de herstructurering. Het bedrijf heeft een rechtbank in Bermuda gevraagd een persoon aan te wijzen die de reorganisatie doorvoert. Slaagt de operatie niet, dan dreigt volgens Noble een faillissementsprocedure.

Noble kwam in grote financiële problemen door afschrijvingen en controverses over de boekhouding. Daardoor heeft het concern de afgelopen jaren miljarden verloren.