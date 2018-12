Vertrouwen Duitse beleggers trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 763 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in december weer iets verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 17,5, tegen min 24,1 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een daling van het niveau tot min 25 gerekend.