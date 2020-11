CM.com opgenomen in MSCI Global Small Cap Indexes

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf CM.com wordt opgenomen in de MSCI Global Small Cap Indexes, aan het einde van de handelsdag op 30 november. Ook Van Lanschot Kempen en Sligro krijgen een notering in de graadmeter van de Amerikaanse index-samensteller MSCI.

CM.com is per november ook genoteerd aan de Euronext Next 150 Index. Topman Jeroen van Glabbeek van CM.com zegt dat de opname in een van de leidende indices in de wereld een belangrijke stap is om de zichtbaarheid en liquiditeit van het aandeel wereldwijd te vergroten. De graadmeters van MSCI worden als prestigieus beschouwd op de financiële markten.