Ze helpen elkaar wel. Overheden die weer een eigen overheid apparaat opzetten.



Eerst DNB, dan ECB dan BIS.



Zo wordt de burger wel klein gehouden. Wij moeten efficient werken en functies verdwijnen en overheden gaan lekker stug door met nog meer apparaten om zichzelf een functie en geld te creeren.



Met block chain technologie dan is het koper en verkoper alleen.

Geen 3 overheid instanties meer voor nodig. Eenvoud terug naar de consument en bedrijven.



En kunnen wij de 160 miljard budget voor EU terugbrengen naar normale proporties.



Niet meer dan een miljard voor 200 medewerkers ipv de > 20.000 medewerkers in Brussels met 1001 commissies.



Ze verrijken zichzelf en niemand die afvraagt of de commissies er moet zijn.



Van 110 miljard loopt het nu al over de 160 miljard aan budget voor EU.