Achmea wil 169 miljoen uitkeren aan aandeelhouders

ZEIST (AFN) - Verzekeraar Achmea wil alsnog dividend over 2019 uitkeren aan de aandeelhouders. Het gaat om een bedrag van 169 miljoen euro. Eerder besloot Achmea nog geen dividend uit te keren na een oproep van De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA.

Volgens de toezichthouders was de impact van de coronacrisis eerder niet duidelijk. Daardoor was het ook nog onzeker in hoeverre de financiële buffers van verzekeraars zouden worden geraakt. Daarmee deden bedrijven er beter aan het geld in kas te houden, zo werd gemeld.

In juni besloot De Nederlandsche Bank om dividendvoorstellen van verzekeraars weer op de gebruikelijke manier te gaan beoordelen. Achmea zou halverwege het jaar beoordelen of er alsnog dividend zou kunnen worden uitgekeerd. De positieve resultaten geven daar nu aanleiding toe. De impact van de coronacrisis op de verzekeringsactiviteiten van Achmea is vooralsnog beperkt.

Kapitaalbuffer

De beloning voor aandeelhouders heeft wel effect op de kapitaalbuffer van Achmea. De zogeheten solvabiliteitsratio zal na uitkering van het dividend 4 procentpunt zakken tot 200 procent.

Het besluit moet nog worden goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 29 september.