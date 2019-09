Stimuleringshoop stuwt beurzen

Gepubliceerd op | Views: 988

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden woensdag in het groen. Beleggers verwerkten een miljardenbod op de London Stock Exchange (LSE) door de uitbater van de beurs in Hongkong. Daarnaast werd uitgekeken naar de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag naar verwachting met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt. Op het Damrak kreeg nieuwkomer Prosus een warm onthaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 571,09 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 836,66 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Beursbedrijf LSE won ruim 6 procent in Londen. De Hongkongse beurs biedt in totaal ruim 33 miljard euro op zijn Londense branchegenoot. Andere Europese beursuitbaters zoals Euronext (min 0,3 procent) en Deutsche Börse (plus 1,1 procent) bewogen ook op het overnamenieuws in de sector.

Prosus

Prosus won ruim 27 procent en stond op 74,50 euro. De referentiekoers van de consumententechnologietak van de Zuid-Afrikaanse techreus Naspers bedroeg 58,70 euro per aandeel. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven bij de beursgang. Met een waarde van zo'n 120 miljard euro behoort Prosus meteen tot de grootste bedrijven op het Damrak. Moederbedrijf Naspers is genoteerd in Johannesburg.

ArcelorMittal behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 2,9 procent. Volgens persbureau Bloomberg onderzoekt het staalconcern de mogelijkheid om zijn bouwtak te verkopen. Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 2,1 procent. De financiële concerns bleven profiteren van het vooruitzicht van nieuwe stimuleringsmaatregelen in Europa en stegen tot 1,8 procent.

Carrefour

In Parijs won Casino 1,8 procent. Volgens Franse media onderzoekt het Franse supermarktconcern Carrefour (min 1,5 procent) al enkele weken een bod op zijn branchegenoot. Apple-leveranciers als het Oostenrijkse AMS (plus 5 procent) waren in trek na de onthulling van drie nieuwe iPhones.

De euro was 1,1024 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 58,16 dollar. Brentolie klom 1,3 procent in prijs tot 63,15 dollar per vat.