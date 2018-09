'Eindelijk weer overname van Wessanen'

Gepubliceerd op | Views: 534

AMSTERDAM (AFN) - Wessanen doet met de aankoop van Abbot Kinney's eindelijk en na meer dan twaalf maanden weer eens een overname. Dat stellen analisten van KBC Securities in een rapport. Het is volgens hen een bevestiging dat het natuurvoedingsbedrijf actief maar gedisciplineerd actief is op de markt voor fusies en overnames.

Abbot houdt zich bezig met yoghurt en ijs op plantaardige basis. De marktvorsers spreken van een interessante en strategisch te begrijpen deal en schatten de waardering van de onderneming op 6 miljoen tot 8 miljoen euro. Er werden geen financiële details over de overname gemeld door Wessanen zelf.

ING noemde invloed van de aankoop op de omzetgroei van Wessanen zeer beperkt. Wel is het toevoegen van een nieuwe productcategorie in de portefeuille een strategisch voordeel, aldus de kenners.

KBC hanteert een buy-advies en ING een sell-oordeel op Wessanen, dat dinsdag omstreeks 09.30 uur 0,4 procent hoger stond op 11,49 euro.