Galapagos koploper in AEX

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam liet dinsdag weinig beweging zien. De andere Europese beurzen toonden een gemengd beeld. Op het Damrak profiteerde Galapagos van een positief analistenrapport. Ook ING stond in de schijnwerpers na het aangekondigde vertrek van financieel directeur Koos Timmermans.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 539,81 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 770,92 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen 0,2 procent vooruit. Londen verloor 0,3 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos kreeg een positief advies van Bernstein en voerde de stijgers aan met een plus van 2,9 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal bleef onder druk staan na een verhoging van het overnamebod op zijn Indiase branchegenoot Essar Steel en stond onderaan met een min van 2,7 procent. Bierbrouwer Heineken zakte 0,9 procent na een adviesverlaging door Berenberg.

Banken

ING won 0,4 procent na het nieuws rond Timmermans. Zijn vertrek houdt verband met de miljoenenschikking die de bank onlangs sloot vanwege witwaspraktijken. Het vertrek van de financieel topman toont volgens analisten van KBC Securities aan dat ING de zaak serieus neemt.

Concurrent ABN AMRO steeg 1,1 procent. De Italiaanse bank UniCredit (plus 0,1 procent) zou volgens de krant Milano Finanza ABN AMRO en de Spaanse bank BBVA (plus 0,6 procent) overwegen als mogelijke acquisitiedoelen in Europa. ABN en BBVA zouden echter een plan B zijn, topman Jean-Pierre Mustier van UniCredit heeft nog steeds zijn pijlen gericht op een samensmelting met het Franse Société Générale (min 0,2 procent).

Overname

Aalberts Industries klom 1 procent na de overname van het Amerikaanse Co-Planar. Het is de tweede kleine overname van de industrieel toeleverancier in enkele dagen tijd. De deal draagt direct bij aan de winst per aandeel en wordt gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.

In de MidKap daalde SBM Offshore 0,2 procent na een definitieve schikking voor het probleemproject Yme. De maritiem dienstverlener ontvangt in totaal een bedrag van 390 miljoen dollar, inclusief een laatste schikking van 48,5 miljoen dollar.

De euro was 1,1637 dollar waard tegen 1,1603 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 67,76 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 77,90 dollar per vat.