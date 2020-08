AEX over brede linie omhoog

Gepubliceerd op | Views: 950

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen stonden over een breed front in het groen. De hoop op een nieuwe stimuleringsronde voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, zorgde voor optimisme bij beleggers. Op het Damrak kwam technologiegroep TKH met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1 procent in de plus op 562,46 punten. Alle 25 AEX-bedrijven wonnen terrein. De MidKap klom 0,9 procent tot 805,2 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent.

TKH Group leverde een openingswinst in en daalde 0,7 procent bij de middelgrote fondsen. Het technologiebedrijf voelt de coronacrisis in zijn resultaten, maar wist onder meer dankzij een lager kostenniveau de schade in de eerste jaarhelft nog enigszins beperkt te houden. De omzet viel ongeveer een tiende lager uit en het bedrijfsresultaat daalde met 11 procent. TKH verwacht dat de huidige economische onzekerheid en de impact daarvan op de activiteiten in de tweede jaarhelft zal voortduren.