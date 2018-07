Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: advies, banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ABN AMRO heeft zijn advies op Beter Bed verhoogd. De kenners spreken van een instapmoment. Het bedrijf verloor dit jaar tot woensdag meer dan 50 procent van zijn beurswaarde, vooral als gevolg van problemen in Duitsland. ABN AMRO meent dat er momenteel sprake is van een ,,aantrekkelijk compromis" van risico en rendement.

Duitsland is de grootste markt voor Beter Bed. De beddenverkoper kampt al tijden met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide vorige zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.

Volgens ABN AMRO is de lagere beurswaarde van Beter Bed nu ook goed te verklaren, maar is er sprake van een ,,king-size" mogelijkheid. De bank wijst op de onlinestrategie en de nieuwe winkelformule die mogelijk versneld worden uitgerold onder de nieuwe topman John Kruijssen. Die doet zijn plannen voor Beter Bed volgens de kenners aan het einde van het jaar uit de doeken.

ABN AMRO verhoogd zijn advies van hold naar buy. Het koersdoel werd verhoogd van 10 naar 13 euro. Het aandeel Beter Bed stond woensdag om 10.00 uur 9,4 procent in de plus op 7,01 euro.