'Omzetverlies AkzoNobel groter dan gedacht'

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - De omzetverliezen die AkzoNobel heeft geleden als gevolg van het coronavirus zijn groter dan waar analisten van KBC Securities rekening mee hadden gehouden. Dat schrijven de marktvorsers naar aanleiding van een onverwachte update van de verfmaker.

KBC ging uit van een omzetdaling van 17 procent in het tweede kwartaal. AkzoNobel meldt echter dat de verkopen in april zo'n 30 procent lager uitkwamen en in mei ongeveer 20 procent. Hoewel de verffabrikant verdere verbetering voorziet in juni, is het niet realistisch dat het omzetverlies deze maand slechts enkele procenten bedraagt, wat nodig zou zijn om op 17 procent uit te komen.

KBC houdt wel vast aan zijn accumulate-advies voor AkzoNobel met een koersdoel van 80 euro. Het aandeel AkzoNobel sloot woensdag op 77,42 euro.