ABN AMRO steekt via ETF geld in NorSun

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO steekt via zijn Energy Transition Fund (ETF) geld in het Noorse NorSun. Dat bedrijf ontwikkelt en produceert onderdelen voor zonnecellen die voornamelijk worden gebruikt in zonnepanelen.

NorSun was op zoek naar investeerders om daarmee zijn productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Samen met investeerder Nysnø wordt ETF een van de grotere aandeelhouders van de Noren. Hoeveel ETF uiteindelijk investeert in NorSun is niet bekend.

ABN AMRO biedt bedrijven die actief zijn in de energietransitie via ETF de mogelijkheid om risicodragend kapitaal aan te trekken en verdere groei te realiseren. Doorgaans gaat het om investeringen tussen de 10 miljoen en 25 miljoen euro.