LeasePlan voorkeurspartner Fiat Chrysler

Onderwerpen: autoindustrie

AMSTERDAM (AFN) - LeasePlan heeft een samenwerking gesloten met Fiat Chrysler. Het autoleasebedrijf wordt voorkeurspartner van de automaker in de Europese landen waar die zelf geen leasediensten aanbiedt. Dat betekent dat LeasePlan zijn diensten aan mag bieden aan klanten van Fiat Chrysler.

De samenwerking richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf. LeasePlan gaat diensten aanbieden in twaalf kleinere markten in onder meer Scandinavië, Centraal- en Zuid-Europa.