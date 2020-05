Groot deel beauty-divisie van Coty komt in handen van KKR

Gepubliceerd op | Views: 571

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Een groot deel van de beauty-divisie van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty komt in handen van investeringsmaatschappij KKR. De twee bedrijven hebben daarvoor een overeenkomst ondertekend. De beauty-tak van Coty stond al langer te koop. Meerdere bedrijven waaronder Unilever hadden zich eerder naar verluidt als geïnteresseerden gemeld.

KKR krijgt met een belang van 60 procent de zeggenschap over onder meer haarverzorgingsmerken Wella, Clairol en de nagellakken van OPI. Het is overigens de bedoeling om die merken van de gehele beauty-divisie van Coty af te splitsen en op eigen benen te zetten. Met de KKR-deal wordt een prijskaartje van 4,3 miljard dollar aan de merken gehangen. Coty verwacht er uiteindelijk, als de deal rond is, 3 miljard dollar aan over te houden. KKR gaat daarnaast direct 750 miljoen dollar investeren in Coty en krijgt twee zetels in de raad van bestuur.

Coty heeft het geld hard nodig. Het bedrijf zag zijn omzet in het afgelopen kwartaal met ruim een vijfde dalen tot 1,5 miljard dollar. Coty kondigde verder aan tot zeker april volgend jaar geen dividend meer uit te keren. Daarnaast gaat de onderneming in zijn vaste lasten snijden om 700 miljoen dollar te besparen.