Ballast Nedam bouwt nieuwe pier Schiphol

SCHIPHOL (AFN) - Bouwer Ballast Nedam en zijn Turkse branchegenoot TAV Construction bouwen een nieuwe pier op Schiphol. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt.

De nieuwe pier krijgt een oppervlakte van 55.000 vierkante meter. De opdracht behelst ook de bouw van gates en vliegtuigopstelplaatsen. Financiële details zijn niet openbaar gemaakt.

De nieuwe pier moet eind volgend jaar in gebruik worden genomen. Later wordt de pier aan de nieuwe terminal van Schiphol verbonden. Die moet in 2023 gereed zijn.