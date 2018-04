'Overname VDM past in strategie Aperam

Gepubliceerd op | Views: 383

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De overname van VDM Metals door Aperam past in de strategie van het bedrijf. Dat zeggen analisten van Jefferies in een rapport over de producent van roestvrijstaal. Volgens de marktvorsers zal de deal, waarmee een bedrag van 438 miljoen euro is gemoeid, zorgen voor het in stand houden van het dividendbeleid van Aperam.

Daarmee is ook de waardering voor het aandeel volgens de kenners gerechtvaardigd. Jefferies prijst het ,,sterke aandeelhoudersbeleid'' van Aperam. De bank hanteert een koopadvies op het aandeel.

Aperam stond woensdag omstreeks 10.40 uur 3,4 procent hoger op 40,12 euro, in een 0,7 procent hogere MidKap.