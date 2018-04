Aperam neemt VDM Metals over

Gepubliceerd op | Views: 652

LUXEMBURG (AFN) - Maker van roestvrijstaal Aperam heeft overeenstemming bereikt over de overname van VDM Metals Holding. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf betaalt een bedrag van 438 miljoen euro aan de huidige aandeelhouders Falcon Metals en investeerder Lindsey Goldberg Vogel.

De overname wordt betaald met eigen geld en via schulden. Aperam verwacht jaarlijks tot 20 miljoen euro aan synergievoordelen te kunnen behalen vanaf 2020. Daarnaast zal de overname positief bijdragen aan de winst per aandeel en vrije kasstroom.

De activiteiten van VDM Metals worden ingepast in het onderdeel Alloys & Specialties van Aperam. De combinatie van de twee zal volgens Aperam wereldwijd marktleider zijn op het gebied van speciale legeringen. De gecombineerde divisie is goed voor een omzet van bijna 1,2 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 122 miljoen euro. Het gecombineerde bedrijf telt straks 3000 werknemers verdeeld over twintig landen.

De overname is nog wel afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2018 afgerond.