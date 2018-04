Omzetgroei voor Novisource

Gepubliceerd op | Views: 247

NIEUWEGEIN (AFN) - Novisource heeft de omzet vorig jaar flink zien groeien. Ook de winstgevendheid verbeterde sterk, zo liet het beursgenoteerde bedrijf woensdag weten.

De onderneming zag de omzet met 9,7 procent groeien. In een verklaring werd het concrete omzetcijfer echter niet gegeven. Het bedrijfsresultaat, gezuiverd voor eenmalige bijzondere kosten, steeg naar ruim 1,7 miljoen euro. Volgens Novisource zorgden de in 2016 ingezette reorganisatie en andere stappen voor een ,,aanzienlijke verbetering'' van de prestaties.

Het bestuur van Novisource is in de loop van vorig jaar een onderzoek begonnen naar de strategische oriëntatie. Van vijf scenario's zijn er twee nader uitgewerkt, waarbij begin dit jaar een daarvan, een verkoop in delen, in gang is gezet onder de naam Project Supernova.

Volgens Novisource was de achterliggende gedachte bij de oriëntatie ,,het gegeven dat de beursnotering de vennootschap vanwege een beperkte liquiditeit en hoog kostenniveau alleen de lasten en niet de lusten'' bracht. Daarnaast bleek groei van de onderneming door middel van overnames slecht haalbaar en zou autonome groei te traag verlopen. Een concrete actuele stand van zaken werd niet gegeven.