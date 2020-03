VolkerWessels betrokken bij dijkversterking Hansweert

Gepubliceerd op | Views: 405

AMERSFOORT (AFN) - Een consortium van bouwbedrijf VolkerWessels en baggeraar Van Oord mag de eerste fase van een dijkversterkingsproject in het Zeeuwse Hansweert verzorgen. Daarbij gaan zij samen met waterschap Scheldestromen gezamenlijk het ontwerp en de uitvoeringswijze vaststellen.

De dijk bij Hansweert moet over een lengte van vijf kilometer versterkt worden. De dijk ligt deels langs een bewoond gebied en grenst daarnaast aan een Natura 2000-natuurgebied.

Het voornemen is om de aannemer van fase 1 ook de eigenlijke bouw uit te laten voeren. Die bouw begint in 2022 en moet twee jaar later afgerond zijn. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.