Aandeelhoudersvergadering Ahold Delhaize gaat door als gepland

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: levensmiddelen

ZAANDAM (AFN) - De aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize gaat op 8 april door als gepland, ondanks de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland . Dat laat het detailhandelconcern weten in een bericht aan aandeelhouders. Wel maakt Ahold Delhaize aanpassingen aan het programma.

Aandeelhouders die de jaarlijkse vergadering in Amsterdam niet bij willen wonen, kunnen digitaal stemmen of hun stem uitbrengen via een machtiging. De vergadering kan online worden gevolgd.

Om besmettingsrisico's te beperken heeft Ahold Delhaize besloten om de lunch en de receptie na de vergadering niet door te laten gaan. Ahold Delhaize zegt de situatie rond het virus nauwlettend te blijven volgen en adviseert aandeelhouders om geregeld de website te raadplegen.