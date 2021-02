EU-hof: erkenning havenarbeider niet aan werkgevers en werknemers

LUXEMBURG (ANP) - Een Belgische wet die de haven van Antwerpen duurder kan maken dan die van bijvoorbeeld Rotterdam, moet op de schop. Werkgevers en werknemers mogen niet samen uitmaken wie er in de haven mag werken, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

De zogeheten wet-Major is in strijd met de Europese regel dat bedrijven en werknemers zelf mogen kiezen waar ze zich vestigen en aan het werk gaan, vindt het hof. Dat een comité van werkgevers en vakbonden beslist over de zogeheten erkenning van havenarbeiders, is "noch noodzakelijk, noch geschikt om het doel te bereiken" dat België met de wet voor ogen had.

Dat doel, voorkomen dat gevaarlijk havenwerk wordt toevertrouwd aan werknemers die daarvoor niet zijn toegerust, is wél toegestaan, onderstreept het Luxemburgse hof. De regel dat een Belgische havenarbeider een opleiding moet volgen en een psychologische en lichamelijke keuring moet doorstaan, mag dan ook overeind blijven.

Antwerpse havenbaronnen strijden al jaren tegen de wet-Major. Die is achterhaald en prijst Antwerpen uit de markt, zeggen ze. Voor personeel dat pakjes verscheept en overslaat voor het online winkelen, een enorme groeimarkt, zouden de erkenningseisen ook onnodig streng zijn.