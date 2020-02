Gepubliceerd op | Views: 527

AMSTERDAM (AFN) - Takeaway.com presenteert donderdag voor het openen van de beurs voor de laatste keer als apart bedrijf zijn jaarcijfers. Daarbij zal de aandacht vooral gericht zijn op informatie over de verdere stappen in de megafusie met de Britse branchegenoot Just Eat. De samenvoeging van de bedrijfsactiviteiten loopt vertraging op nu de Britse marktautoriteit CMA de transactie tegen het licht houdt.

De CMA wil nagaan of door de combinatie van Takeaway en Just Eat de keuze voor Britse consumenten tussen maaltijdbezorgers niet wordt beperkt. Gedurende het onderzoek zijn Takeaway en Just Eat verplicht hun bedrijven voorlopig apart te leiden. Concreet betekent dit dat de twee fusiepartners onder nog met aparte websites, namen en logo's opereren. De grote vraag is daarom hoe snel het mededingingsonderzoek vordert en wanneer de twee ondernemingen kunnen integreren.

De deal werd overigens zwaar bevochten in een overnamestrijd tussen Takeaway en techinvesteerder Prosus. Uiteindelijk koos een overgrote meerderheid van de aandeelhouders van Just Eat voor het bod in aandelen van Takeaway.

Resultaten opgevoerd

In het voorbije boekjaar heeft Takeaway de eigen resultaten naar verwachting aanzienlijk opgevoerd. Analisten gaan in een door persbureau Bloomberg gepubliceerde consensus uit van een jaaromzet van 414,7 miljoen euro, tegenover 232,3 miljoen euro in het voorgaande jaar. Daarbij speelt de overname van Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero een grote rol.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) komt volgens dezelfde analistenramingen uit op 31,8 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 11,3 miljoen euro een jaar eerder. Volgens analisten van ING is het daarbij vooral van belang om te kijken naar de activiteiten in Duitsland, omdat hier nog veel nieuwe klanten gewonnen kunnen worden en er weinig concurrenten zijn.