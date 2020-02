'Afscheid Sijbesma bij stabiel DSM'

Gepubliceerd op | Views: 280

AMSTERDAM (AFN) - Feike Sijbesma laat een stabiel DSM achter bij de laatste jaarcijfers onder zijn leiding. De omzet van het bedrijf zal iets dalen, verwachten analisten in doorsnee. DSM opent donderdagochtend de boeken.

De lagere omzet is onder meer te wijten aan het feit dat DSM in 2018 nog profiteerde van een tijdelijke piek in de vitamineprijzen. Ook had de materialentak van het speciaalchemiebedrijf afgelopen jaar last van economisch moeilijke omstandigheden.

De omzet komt volgens een analistenconsensus die DSM zelf publiceerde uit op 9,1 miljard euro, tegen 9,3 miljard euro in 2018. De divisie Nutrition tekent voor twee derde daarvan met 6,1 miljard euro aan verkopen. De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Azië drukt ook op die tak.

Nieuwe prognoses

De Materials-tak ziet de omzet ook licht dalen tot 2,8 miljard euro. Tenslotte neemt de omzet bij het Innovation Center licht toe tot 189 miljoen euro waar dat in 2018 nog 172 miljoen euro was.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) komt volgens analisten uit op een kleine 1,7 miljard euro. In 2018 was dat nog ruim 1,8 miljard euro. Het effect van de tijdelijke vitaminenboost was goed voor 290 miljoen euro. Blijft die meevaller buiten beschouwing, dan valt het resultaat hoger uit. Analisten van KBC denken dat het aangepaste onderliggende bedrijfsresultaat met 7 procent kan stijgen. Dat zou overeenkomen met de voorspelling van DSM van een groei met een hoog enkelcijferig percentage.

Verder wordt vooral uitgekeken naar de nieuwe prognoses van DSM. Analisten voorzien groei.