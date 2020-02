'Ruimte voor aandeleninkoop bij NN'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - Bij verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) is mogelijk ruimte voor een extra aandeleninkoop of een andere vorm van beloning voor aandeelhouders. Dat concluderen kenners van ING vooruitlopend op de cijferpublicatie van het fonds donderdag voorbeurs. ING ziet ruimte voor een extra aandeleninkoopprogramma tot wel 300 miljoen euro dit jaar. In 2021 zou NN voor kunnen kiezen om nog eens een half miljard euro uit te keren, denken de analisten.

Verder zullen de prestaties van levensverzekeringen, de grootste divisie van NN, de nodige aandacht trekken. Dat onderdeel presteerde volgens kenners vooral qua winstgevendheid de voorbije kwartalen wat minder, merken marktvorsers bij Bloomberg Intelligence op. Verder gebeurt er een hoop bij het Japanse levensbedrijf, waar onder meer met het productenaanbod wordt geschoven. De omzet in Japan viel in de voorbije twee kwartalen overigens lager uit.

Bij het schadebedrijf van NN is de blik van beleggers vooral gericht op de aanstaande overname van de schadeverzekeringen van Vivat. Die zou in het lopende kwartaal moeten worden afgerond. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de prognoses. Met het inlijven van Vivat krijgt NN aanzienlijk meer schaalgrootte op de Nederlandse schademarkt.

Kapitaalpositie

Ook wordt op de kapitaalpositie van NN gelet. De verzekeraar blijft voor de uitdaging staan om zijn kapitaalbuffer op peil te houden ondanks zeer lage rente. Topman David Knibbe zei bij de vorige cijferupdate dat NN de moeilijke marktsituatie aan kan. De kapitaalbuffer (Solvency II) stond eind september nog op 217 procent.

Over de gehele linie kwam de winst van NN in het vierde kwartaal hoger uit dan een jaar eerder, aldus analisten gepolst door persbureau Bloomberg. Onder de streep blijft naar verwachting 253 miljoen euro over. Dat was in dezelfde periode in 2018 een verlies van min 533 miljoen euro.