AEX over breed front omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China in de gaten. Op het Damrak zag Randstad een stevige openingswinst grotendeels verdampen na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 623,75 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 965,46 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent.

Sterkste stijger in de AEX was staalmaker ArcelorMittal met een winst van 2,8 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag met cijfers komt, was de enige daler met een min van 0,3 procent.

Randstad

Randstad won een fractie. De uitzender zag de omzet in het slotkwartaal van 2019 dalen. Ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vielen de opbrengsten lager uit. In Duitsland en Nederland ging de omzet per werkdag omlaag. Ook in de Verenigde Staten en Canada waren tekenen van economische terugval. Tegenover deze groeivertragingen stonden betere resultaten in de rest van de wereld.

In Frankfurt steeg Deutsche Telekom bijna 4 procent. Volgens mediaberichten zal een Amerikaanse rechter groen licht geven voor de langverwachte fusie tussen dochterbedrijf T-Mobile en branchegenoot Sprint. Daimler won 3 procent ondanks dat de eigenaar van Mercedes-Benz zijn dividend verlaagde na een verlies in het vierde kwartaal.

TUI

TUI dikte 9 procent aan. De Duits-Britse reisorganisatie profiteerde van het wegvallen van branchegenoot Thomas Cook, die eerder failliet ging, en verhoogde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero zakte 3,7 procent in Frankfurt na publicatie van de kwartaalcijfers. In Amsterdam profiteerde branchegenoot Just Eat Takeaway (plus 2,9 procent) van een adviesverhoging door JPMorgan.

De euro was 1,0906 dollar waard tegen 1,0912 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 50,07 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 53,83 dollar per vat.