Vertrek autobouwer Ford uit Brazilië kost duizenden banen

DETROIT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Autobouwer Ford gaat stoppen met het maken van auto's in Brazilië. Twee fabrieken worden onmiddellijk gesloten en een derde locatie gaat uiterlijk eind dit jaar dicht. Door de ingreep gaan circa 5000 banen verloren, voornamelijk in Brazilië zelf en ook diverse arbeidsplaatsen in buurland Argentinië.

Volgens Ford is de maatregel vooral bedoeld als een manier om de organisatie meer te stroomlijnen. Door de coronacrisis ging het vorig jaar ook niet goed met de Braziliaanse autoverkopen. Deze zakten met meer dan een kwart terug en naar verwachting is de Braziliaanse markt pas in 2023 weer terug op het niveau van voor de crisis.

Het Amerikaanse concern neemt een voorziening van 4,1 miljard dollar op in de boeken om de reorganisatie te bekostigen. Er wordt nog gekeken of het mogelijk is de Braziliaanse fabrieken te verkopen aan andere partijen. Ford is na het vertrek uit Brazilië nog niet weg uit Zuid-Amerika. Het bedrijf heeft ook nog een fabriek in Argentinië en een vestiging in Uruguay.