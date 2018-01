Gepubliceerd op | Views: 660

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Kempen is de nieuwe hoofdsponsor van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. De vermogensbeheerder is daarvoor een samenwerking van vijf jaar aangegaan met het zalencomplex aan de Van Baerlestraat tegenover het Museumplein.

Met het sponsorschap wil Van Lanschot zijn binding met met kunst en cultuur verder versterken. De beursgenoteerde onderneming is bijvoorbeeld ook al partner van het Van Gogh Museum. Om hoeveel geld het nu precies gaat, is niet naar buiten gebracht. ,,Kunst en muziek zijn ook vormen van vermogen'', zegt bestuursvoorzitter Karl Guha in een toelichting. ,,Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten om kunst en muziek met elkaar te beleven.''