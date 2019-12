Topbestuurders Ted Baker weg na winstalarm

Gepubliceerd op | Views: 78

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De hoogste bestuurders van modemerk Ted Baker, topman Lindsay Page en voorzitter David Bernstein, leggen hun functie neer. Ze zwaaien af op het moment dat de Britse onderneming waarschuwt dat de winst veel lager uitvalt dan verwacht. Ted Baker kampt onder andere met tegenvallende verkoopcijfers tijdens het koopjesfestijn Black Friday.

Ted Baker kent een roerig jaar. Zo trad Page in april aan als opvolger van de oprichter van het modebedrijf, Ray Kelvin, nadat die laatste werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Page wordt nu tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Rachel Osborne.

Ted Baker, dat ook in Nederland kleding en tassen verkoopt, verwacht dit jaar een winst voor belastingen van minimaal 5 miljoen pond, wat kan oplopen dan 10 miljoen pond. Dat is fiks minder dan vorig jaar, toen dit resultaat op bijna 51 miljoen pond uitkam. Het bedrijf gaat samen met consultantsbureau Alix Partners kijken waar in de kosten kan worden gesneden. Tegelijkertijd schrapt het bedrijf zijn dividend voor aandeelhouders.