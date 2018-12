Uittocht bij Verizon door vertrekregeling

Gepubliceerd op | Views: 637

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon neemt afscheid van duizenden werknemers. Het gaat om personeelsleden die gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling, kondigde het concern aan. Verizon wil afslanken om vervolgens te kunnen investeren in 5G, een nieuw type internetverbinding dat veel hogere snelheden mogelijk maakt.

In totaal 10.400 werknemers van Verizon komen in aanmerking voor de afvloeiingsregeling. Dat is bijna 7 procent van het total personeelsbestand van het telecombedrijf. De betreffende werknemers krijgen na de beëindiging van hun contract nog maximaal zestig weken salaris uitbetaald, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband.