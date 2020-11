Shell gaat banen schrappen bij raffinaderij Singapore

SINGAPORE (AFN/BLOOMBERG) - Shell is van plan de komende jaren vijfhonderd banen te gaan schrappen bij zijn grote olieraffinaderij in Singapore. Volgens Shell hangt het banenverlies samen met de inspanningen om de uitstoot te verlagen, waardoor de olieproductie zal dalen.

De raffinaderij op het Singaporese eiland Pulau Bukom heeft nu nog een capaciteit van 500.000 vaten per dag en het is de bedoeling dat dit wordt gehalveerd. Als gevolg daarvan neemt het personeelsbestand af van de huidige 1300 werknemers naar 800 aan het einde van 2023.

Shell heeft een doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn en is bezig meer in te zetten op schonere brandstoffen in plaats van olieproducten. Ook op Pulau Bukom zal Shell meer schonere producten gaan produceren.