Activist meldt zich bij Akzo-concurrent PPG

PITTSBURGH (AFN) - De activistische investeerder Nelson Peltz heeft via zijn investeringsvehikel Trian Fund Management een belang genomen in de Amerikaanse verfproducent PPG Industries. Dat bedrijf kwam de laatste tijd vooral in het nieuws door vergeefse pogingen om het Nederlandse AkzoNobel in te lijven.

Peltz heeft een belang van bijna 3 procent opgebouwd in PPG, dat wordt gewaardeerd op 690 miljoen dollar. Het is nog niet bekend wat Peltz met het belang teweeg wil brengen. Maar PPG zou zeker niet het eerste bedrijf zijn waar Trian morrelt aan het beleid.

Al langere tijd roert Trian zich onder meer bij Procter & Gamble. Peltz roept al tijden dat de producent van was- en verzorgingsproducten ondermaats presteert en eist veranderingen. Bij industrieel conglomeraat General Electric laat Trian ook nadrukkelijk van zich horen.

Bij Akzo was het ook een activistische investeerder die de nodige bewegingen teweeg bracht. Onder druk van Elliott splitste Akzo zijn chemietak af.