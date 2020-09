AkzoNobel lijkt dieptepunt crisis voorbij

Gepubliceerd op | Views: 1.261

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel rekent in het derde kwartaal op een omzet die op basis van gelijke wisselkoersen bijna op het niveau van vorig jaar ligt. De verfreus ziet de "tegenwind" als gevolg van de coronacrisis afnemen.

AkzoNobel waarschuwt wel dat de situatie complex blijft en dat trends per regio verschillen. De vraag naar decoratieve verven op de eindmarkt blijft volgens de onderneming in met name Europa en Zuid-Amerika sterk. Verder verbetert de situatie bij Performance Coatings.

De financiële resultaten over het derde kwartaal worden op 21 oktober bekendgemaakt.