Aziatische beurzen beginnen week met winst

TOKIO (AFN) - De beursgraadmeters in de Aziatische regio zijn maandag overwegend met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers verwerkten nog het meevallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag en hielden de blik gericht op de voortslepende ruzie tussen de Verenigde Staten en China over Chinese technologiebedrijven. De handel verliep verder relatief rustig doordat de belangrijke financiële markten in Japan gesloten bleven. Ook in Singapore hadden beleggers een vrije dag.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese producentenprijzen in juli opnieuw behoorlijk zijn gedaald. Door de coronacrisis staat de vraag naar Chinese goederen in de wereld onder druk en dat zorgt weer voor zwakkere prijzen, met daarbovenop lagere energieprijzen.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent na de Amerikaanse sancties. Washington maakte afgelopen vrijdag bekend de leiding van de Chinese stad Hongkong, waaronder de hoogste bestuurder Carrie Lam, en andere Chinese topfiguren te straffen, nadat in de metropool een strenge veiligheidswet is ingevoerd door het communistische regime in Peking.

In Seoul dikte de Kospi 1,4 procent aan en bereikte het hoogste niveau in twee jaar. De Zuid-Koreaanse automaker Hyundai maakte een koerssprong van 14 procent en tikte de hoogste koers sinds begin 2018 aan na de ontvouwing van de plannen voor een nieuwe lijn van elektrische auto's. De All Ordinaries in Sydney steeg bijna 2 procent onder aanvoering van de Australische banken.