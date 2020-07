Groen Wall Street schuift viruszorgen opzij

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met aanzienlijke winsten de handel uitgegaan. Zorgen over de opleving van het coronavirus in de Verenigde Staten werden terzijde geschoven. Daarbij speelden bemoedigende onderzoeksresultaten van een medicijn tegen het longvirus mogelijk een rol.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 26.075,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3185,04 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 10.617,45 punten.

Farmaceut Gilead (plus 2,2 procent) meldde nieuwe onderzoeksresultaten van zijn medicijn remdesivir, dat in meerdere landen is goedgekeurd voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met Covid-19. Volgens het bedrijf blijkt uit klinische testen dat het sterfterisico van coronapatiënten met 62 procent is afgenomen na behandeling met remdesivir in vergelijking met standaardzorg.

Coronabesmettingen

Tegelijkertijd stijgen de dagelijkse aantallen nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten nog altijd razend snel. Meerdere Amerikaanse staten gaan daarom weer over tot beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak.

Beleggers zochten daarop naar aanwijzingen op verdere stimuleringsmaatregelen om de economische pijn van de pandemie te verzachten. President Robert Kaplan van de Federal Reserve van Dallas stelde in een interview dat er vooral behoefte is aan extra fiscale steun.

Carnival

Bij de bedrijven won cruisemaatschappij Carnival 10,8 procent. Het concern verwacht dat cruiseschepen van dochterondernemingen AIDA en Costa Cruises vanaf volgende maand weer kunnen varen vanuit havens in Duitsland en Italië.

Olieprijzen zaten in de lift, na een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Die organisatie waarschuwde dat het stijgende aantal coronabesmettingen het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen, maar voorspelde een iets minder scherpe daling van de vraag dan eerder verwacht.

Olie

Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 40,48 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent tot 43,15 dollar. Olieproducenten Chevron en ExxonMobil wonnen tot 3,1 procent.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1311 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.