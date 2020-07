'Unilever wil bepaalde onderdelen theedivisie behouden'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Unilever overweegt om bepaalde onderdelen van zijn theedivisie te behouden in plaats van te verkopen. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Begin dit jaar maakte Unilever bekend zijn thee-activiteiten, met onder meer het merk Lipton, tegen het licht te houden. Daarbij liggen alle opties op tafel, waaronder dus een verkoop.

Maar volgens de bronnen zou Unilever vast willen houden aan bepaalde onderdelen van de theedivisie, zoals activiteiten in India en Indonesië. Ook zou het bedrijf zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee willen behouden.

Door de omvang van de verkoop van de theetak te verkleinen kan de eventuele opbrengst lager uitvallen dan bij een volledige verkoop van het onderdeel. Oorspronkelijk werd door kenners een waarde toegekend aan de theedivisie van ongeveer 5,5 miljard euro.

Bloomberg meldde vorige maand dat verschillende partijen zich hadden gemeld voor het onderdeel, waaronder investeerders KKR, Cinven en Bain Capital. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben.

Unilever kan later deze maand met meer details over het verkoopproces naar buiten komen, bij de bekendmaking van halfjaarcijfers op 23 juli. Het bedrijf wilde geen commentaar geven tegen Bloomberg over de berichten.