'Vivat-moeder zet Belgisch Fidea in etalage'

Gepubliceerd op | Views: 129

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Anbang Insurance Group, het in de problemen geraakte Chinese moederbedrijf van verzekeraar Vivat, zou volgens bronnen overwegen om zijn Belgische verzekeringsdochter Fidea van de hand te doen. Het zou voor het eerst zijn dat Anbang bezittingen in Europa van de hand doet sinds het onder curatele staat.

Volgens de Chinese autoriteiten heeft Anbang zich beziggehouden met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht. Operationeel zou de situatie inmiddels weer stabiel zijn. De bewindvoerders zijn nu de hele organisatie aan het doorlichten. Eerder werd nog gemeld dat Anbang buitenlandse bezittingen niet kwijt zou willen.

Mogelijk wordt Fidea in de loop van dit jaar bij opbod verkocht. Anbang betaalde in 2015 volgens het jaarverslag zo'n 369 miljoen euro voor de Belgische verzekeraar. Een verkoop van Vivat komt volgens de bronnen mogelijk later ter sprake. De focus ligt nu bij een Fidea-deal. Overigens is volgens de ingewijden geenszins zeker dat Fidea ook daadwerkelijk wordt verkocht.