Eerste kwartaalverlies ooit voor Zara-eigenaar Inditex

MADRID (AFN/RTR) - Het Spaanse kledingconcern Inditex, met bekende ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft een zwaar eerste kwartaal achter de rug vanwege de coronacrisis. Voor het eerst sinds het bedrijf een beursnotering kreeg, twee decennia geleden, werd er een kwartaalverlies in de boeken gezet.

Inditex rapporteerde onder de streep een min van 409 miljoen euro voor de periode februari tot en met april. Dat was een jaar eerder nog een winst van 734 miljoen euro. De omzet ging fors omlaag, van bijna 6 miljard euro naar 3,3 miljard euro. Inditex blijft wel bij zijn dividendbeleid, maar stelde wel de uitkering van een speciaal bonusdividend uit.

Het bedrijf moest vanwege de pandemie duizenden winkels tijdelijk sluiten. Het overgrote deel van de winkelsluitingen in belangrijke markten als Spanje en Italië vond plaats in april. Ook in Nederland waren onder meer de filialen van Zara enige tijd gesloten, maar deze openden ruim een maand geleden alweer de deuren.

Inditex verwacht dat alle winkels in zijn belangrijkste markten eind juni open zijn, omdat veel lockdownmaatregelen worden opgeheven. Ook liet het weten dat de onlineverkopen in april met 95 procent stegen.

Het concern kondigde verder plannen aan om tot 2022 zo'n 900 miljoen euro per jaar te investeren in onder meer online winkelen. Uit die hoek moet uiteindelijk meer dan een kwart van de omzet vandaan gehaald worden. Maar ook in stenen filialen wordt geïnvesteerd, ondanks de sombere verwachtingen voor de winkelstraat vanwege de coronacrisis.