Kerninflatie China stijgt in traagste tempo sinds 2010

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De kerninflatie in China is in februari met 1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat was het laagste niveau sinds 2010. Vooral het nieuwe coronavirus heeft impact op de gemiddelde prijsstijging door een mindere vraag naar diensten en goederen. Bij de kerninflatie worden de sterk schommelende prijzen van brandstof en voedingsmiddelen niet meegenomen in de berekening.

De voedselkosten bleven stijgen als gevolg van de oplopende varkensvleesprijzen, meldde het Chinese statistiekbureau. Mede daardoor kwam de algemene consumenteninflatie op jaarbasis uit op 5,2 procent, gelijk aan een maand eerder. Bij de prijzen die producten rekenen voor hun producten was sprake van een daling op jaarbasis van 0,4 procent. Op maandbasis ging het om een stijging met 0,1 procent.

Economen denken nog altijd dat de Chinese inflatie de komende tijd beweeglijk kan zijn, omdat door het virus de prijzen van levensmiddelen kunnen stijgen. Het Wuhan-virus kan er ook voor zorgen dat huishoudens de hand op de knip houden, wat weer een drukkend effect op de inflatie zou hebben.