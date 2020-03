Gepubliceerd op | Views: 746

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Pershing Square heeft de turbulentie op de financiële markten van afgelopen dagen goed doorstaan. Het investeringsvehikel van miljardair Bill Ackman, dat een notering heeft in Amsterdam, dekte zich eerder in tegen grote koersverliezen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De hedgeposities pakten de afgelopen dag positief uit voor de nettowaarde van bezittingen (NAV), aldus Pershing Square. De hedgeposities namen de afgelopen week in waarde toe en vingen daarmee grote koersverliezen op die elders in de portefeuille voorkwamen. Mede daardoor staat het rendement van de portefeuille sinds begin van het jaar nog op 2,8 procent. De beurzen maakten de afgelopen dagen een duikeling vanwege de zorgen om het nieuwe coronavirus en de scherpe daling van de olieprijs.

Pershing Square denkt dat het bloedbad op de financiële markten nog niet afgelopen is. De hedgeposities blijven in dat geval bescherming bieden tegen nieuwe uitslagen. Als er wel herstel komt, worden de hedges minder waard terwijl de rest van de portefeuille juist opkrabbelt.